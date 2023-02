Messina: consegnati gli abbonamenti Atm agli studenti Erasmus | FOTO

27 Febbraio 2023 16:36

Sono stati accolti oggi all’Istituto Simone Neri di Giampilieri Superiore i 30 ragazzi del progetto Erasmus che per i prossimi giorni saranno ospiti in città. Alla presenza dell’assessore all’istruzione Massimo Finocchiaro che ha portato i saluti del sindaco e di tutta la giunta e del Presidente di ATM Giuseppe Campagna che ha consegnato loro le tessere per viaggiare e alcuni gadget, si è svolta una piccola cerimonia di ben venuto organizzata dalla Dirigente Scolastica, Fulvia Ferlito e dai docenti. Gli studenti che provengono da Polonia, Lettonia, Turchia e Romania, grazie agli abbonamenti consegnati stamani potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici per raggiungere le varie zone della città e vivere a pieno la loro esperienza di scambio culturale nel nostro paese.

“L’Amministrazione comunale coglie quotidianamente l’entusiasmo, il fermento e la voglia di fare di tutti gli Istituti scolastici cittadini – dichiara l’Assessore Finocchiaro – Moltissimi i dirigenti che, pur tra mille difficoltà burocratiche e non, si danno da fare per organizzare e pianificare attività che arricchiscono ed inorgogliscono il percorso formativo dei propri alunni. Alunni che, ci auguriamo, saranno i futuri “professionisti” della nostra città. Oggi un grazie particolare lo porgiamo convintamente alla più che dinamica Prof.ssa Ferlito e al suo corpo docente.”

“Abbiamo aderito con entusiasmo alla richiesta della Dirigente Scolastica per supportare questi studenti nel loro viaggio a Messina – dichiara il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – E per questo abbiamo messo a disposizione i nostri abbonamenti e donato dei piccoli gadget. L’azienda crede molto nei giovani e nelle attività formative e siamo pronti a fornire tutti gli strumenti a nostra disposizione per rendere il più possibile piacevole e educative le varie iniziative in corso”.