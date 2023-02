Messina: colluttazione con gli agenti, assolto l’imputato

23 Febbraio 2023 19:00

Si è svolta in data 21 gennaio l’udienza dibattimentale dinnanzi al Giudice Dott.ssa Maria Grazia Mandanici del Tribunale di Messina per il procedimento penale istaurato nei confronti di G.M.B. L’udienza si è conclusa con la lettura del dispositivo della sentenza che ha assolto l’imputato in quanto ritenuto soggetto non imputabile per vizio totale di mente. Infatti, la difesa del Sig. G.M.B., rappresentata dall’Avv. Salvatore De Natale in sostituzione dell’Avv. Francesco Rizzo del Foro di Messina, ha esposto i motivi a sostegno dell’assoluzione dimostrando come l’imputato era stato già da diversi anni preso in cura dal Centro di Salute mentale per disturbi psichiatrici e destinatario di diversi TSO.

La vicenda, oggetto del procedimento, riguardava quanto accaduto nell’ottobre 2019 ove, a seguito della segnalazione alla polizia della presenza di un uomo che si aggirava vicino le barche sulla litoranea messinese, iniziava inaspettatamente una violenta colluttazione con gli agenti.