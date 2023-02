Messina, l’esordio di Ragusa è amaro: il Cerignola passa 0-1 al “Franco Scoglio” | CLASSIFICA

5 Febbraio 2023 16:28

Dopo 5 risultati utili consecutivi e 11 punti conquistati, si interrompe la striscia positiva del Messina. La formazione peloritana incappa in uno scivolone casalingo contro l’Audace Cerignola. Gara complicata dal forte vento che spira sullo Stretto in queste ore e che, complice le condizioni imperfette del terreno di gioco, rende arduo il palleggio di entrambe le squadre.

Primo tempo senza grossi spunti. Come spesso accade in questi casi, è un calcio da fermo a sbloccare la gara: al 28′, sugli sviluppi di un corner, Zak Ruggiero anticipa tutti e batte Fumagalli per il gol dello 0-1. Il Messina accusa il colpo e il Cerignola si fa più aggressivo. Achik sulla fascia fa il bello e il cattivo tempo, ma di veri pericoli, per entrambi i portieri, ce ne sono ben pochi.

Nella ripresa mister Raciti lancia nella mischia anche l’ex Reggina Antonino Ragusa, originario proprio di Messina, alla prima esperienza nella squadra della sua città. Un esordio amaro per l’esterno d’attacco che, ancora comprensibilmente alla ricerca della chimica migliore con i compagni, non riesce a fare la differenza. La più grande occasione del Messina capita a Curiale che al volo, dal centro dell’area, sfiora il super gol. Nel recupero, con le squadre ormai lunghe e gli schemi saltati, Mallamo si fa espellere nel tentativo di fermare una ripartenza dei pugliesi. Pochi secondi dopo finisce sotto la doccia anche Sainz Maza per un secondo giallo estratto per simulazione.

Il Messina resta 18° a quota 22 punti, davanti il Turris va a +4 grazie al successo sul Monterosi Tuscia. La zona salvezza resta distante 7 punti, quelli che dividono la Gelbison dai peloritani. In vetta continua il dominio incontrastato del Catanzaro che rifila 4 gol alla Fidelis Andria e vola a quota 70 punti.

Classifica Serie C Girone C