Messina: al via a piazza Cairoli le iniziative del Carnevale in città

16 Febbraio 2023 16:06

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16, a piazza Cairoli a Messina, prende il via il calendario delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per l’edizione 2023 del Carnevale messinese che si concluderanno martedì 21 febbraio. Ad aprire la kermesse sarà l’evento dedicato alla “Famiglia Addams”, un invito a grandi e piccini a mettere la maschera per vedere la famiglia più mostruosa e divertente creata da Charles Addams a partire dal 1938. Saranno presenti i personaggi di Lurch, Morticia, Gomez e la piccola e sadica Mercoledì, che a bordo di una “terrificante” auto elettrica, si esibiranno in uno show musicale lungo l’isola pedonale di viale San Martino.

Gli appuntamenti per allietare la festa dei più piccoli proseguono domani, venerdì 17, sempre a piazza Cairoli dalle 16, l’Amministrazione in sinergia con le Partecipate, Messina Social City e ATM, ha organizzato gli appuntamenti “Maschere senza fili” per incantare piccini e grandi con il teatrino delle marionette, e “Emozioni in Fiaba”, rappresentazione delle storie La Fuga di Pulcinella e il Vestito di Arlecchino, che si terranno a bordo del bus storico ATM. L’appuntamento prevede anche l’allestimento di un laboratorio che coinvolgerà i piccoli partecipanti all’allestimento di maschere di Carnevale. Sarà un momento ludico e creativo finalizzato anche a sensibilizzare i più piccoli sui valori dell’amicizia e della solidarietà, fondamentali per la loro crescita. Il programma prevede anche una serie di appuntamenti che si terranno nelle sei municipalità. Tutti gli appuntamenti sono consultabile all’indirizzo https://eventi.comune.messina.it/.