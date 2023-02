Messina, 16enne carbonizzato. Il fratello: “non credo si sia suicidato”

18 Febbraio 2023 18:09

“Mio fratello era una persona gentile che amava la vita. Io credo che non si sia suicidato. Il giorno prima del ritrovamento del suo corpo, verso le 16.30, mi ha chiamato e mi ha detto che doveva andare dalla cugina di mia madre a Milazzo. Io sono andato a casa, ho fatto la doccia e poi lui mi ha chiesto di andarlo a prendere dalla cugina di mia madre. Così sono andato a prenderlo e siamo tornati a Merì. Uscito dalla macchina ha cominciato a camminare in fretta. Poi mia madre ha detto di andare a prendre le pizze, lui è andato in pizzeria a prendere delle pizze e da allora non l’ho più visto. Erano circa le 18.40“. E’ quanto dichiarato a ‘Sicilians’ da Ayyoub Serti, fratello di Ayman Serti, il ragazzo di 16 anni trovato senza vita e semi carbonizzato, ieri, in un parcheggio dentro un campo sportivo a Merì, nel Messinese.”Mio fratello in casa era tranquillo, rideva e scherzava con mia madre – sottolinea – vogliamo la giustizia, non crediamo che si sia suicidato“, conclude Serti.

“Gli esperti nominati per l’analisi del telefono del ragazzo stanno avendo problemi per analizzarlo perché si tratta di un IPhone e sarebbe al momento bloccato. Ci è stato assicurato però che la cosa si risolverà. I genitori non credono nel suicidio perché non hanno avuto sentore di problematiche particolari. Fino al pomeriggio prima del ritrovamento del corpo lui rideva e scherzava“. Lo ha detto Giuseppe Coppolino, avvocato che sta assistendo i familiari di Ayman.

“La zona in cui è stato trovato il corpo del giovane è abbastanza isolata – prosegue il legale – ci sembra strano che il suicidio possa essere avvenuto in una zona così. Sono state recuperate delle immagini da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, che sono al vaglio degli inquirenti, non so però se si tratta di strade limitrofe o della zona relativa al ritrovamento. I familiari hanno piena fiducia nelle forze dell’ordine, nei magistrati e negli inquirenti, chiedono giustizia”, conclude il legale. Il padre di Ayman Serti, è un muratore, il fratello lavora presso un vivaio, mentre la mamma è casalinga e la sorella è una studentessa del liceo. La famiglia fino a qualche tempo fa viveva a Salina e solo in seguito si è trasferita nel messinese.