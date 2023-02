Messina: il reggimento logistico della Brigata Aosta insignito della Croce d’Argento al merito | FOTO e VIDEO

16 Febbraio 2023 15:01

Rientra a Messina la Brigata “Aosta” che, per la terza volta, ha partecipato ad una missione in Libano “Terra dei Cedri”, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Al comando del generale di Brigata Giuseppe Bertoncello che ha anche ricoperto l’incarico di responsabile del Settore Ovest di UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon) con sede a Shana, più di 3800 Caschi Blu di essi, circa 1.000 italiani. Il contingente italiano si è occupato dell’assistenza alla popolazione, supporto per l’addestramento delle Forze Armate Libanese oltre al monitoraggio della cessazione delle ostilità nelle zone di operazione in applicazione della risoluzione n. 1701 delle Nazioni Unite. La Brigata Aosta ha profuso impegno e grande professionalità rappresentando l’Italia in un contesto internazionale. Addestrati e preparati hanno affrontato, con grande professionalità, il compito loro assegnato. Quella della Brigata “Aosta” è stata una missione di Pace insieme alle LAF (Lebanese Armed Forces), il cui supporto è uno dei pilastri su cui si fonda il mandato ONU nella Terra dei Cedri. Avvicendamento al Comando della “Brigata Aosta” tra i generali Giuseppe Bertoncello uscente e Maurizio Taffuri entrante. Diverse le autorità civili, militari e religiose presenti alla cerimonia alle quali, il Comandante delle Forze Operative Sud, generale Giuseppenicola Tota. Durante il discorso di commiato, il generale Bertoncello “ha sottolineato il ruolo fondamentale che la “Brigata Aosta” ha ricoperto in Libano ma, altrettanto importante l’attività che viene svolta di concerto con i sigg.ri Prefetti, nell’operazione “Strade Sicure” a tutela della sicurezza del territorio e di contrasto alla criminalità. Fondamentale l’apporto che è stato offerto durante la pandemia da Covid, sia nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuali che, dei vaccini. Per queste ultime attività, il Reggimento Logistico della Brigata Aosta è stata insignita della Croce d’Argento al Merito dell’Esercito”.

Il Generale Taffuri, nell’assumere il comando della Brigata Aosta, “ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal suo predecessore e dell’instancabile attività rivolta a salvaguardia della cittadinanza”. Il generale Tota nel dichiarare con orgoglio, la sua piena soddisfazione per l’impegno e l’attività svolta dal Comandante Bertoncello e di tutta la Brigata Aosta, “ha lanciato una frecciatina a quei politici che, nei giorni scorsi, hanno espresso perplessità e disappunto per le spese militari e le pensioni privilegiate di cui godrebbero i militari, persone che, sempre secondo il rappresentante politico, non avrebbero mai combattuto una guerra”. Tota ha tenuto a sottolineare che “la spesa per la difesa, il 60% viene impiegata per il personale ed il 40% per il funzionamento. È dell’avviso che, “alla luce di quanto rappresentato, occorrerebbe aumentare la spesa della difesa, portando al 60% anche la spesa per il funzionamento”. Per quando riguarda i privilegi pensionistici, il generale Tota dichiara che “i militari percepiscono di pensione il corrispettivo di quanto versato, così come tutti gli altri lavoratori. A differenza però, di altre categorie, i militari sono soggetti a stress, ad obblighi che, in molti casi sono impagabili”. Infatti, sottolinea Tota, “i 24 articoli del regolamento di disciplina militare, parlano quasi esclusivamente di obblighi e poco di doveri. In ogni caso, chi svolge attività militare, ha forte il senso del dovere e la difesa della Patria”. Ultima annotazione il generale Tota la riserva alle “aree di addestramento” inesistenti in Sicilia. Dichiara che “si sta lavorando e forse, nei prossimi mesi, grazie alla fattiva collaborazione di alcuni amministratori del centro della Sicilia, si potrà comare anche questa mancanza”.