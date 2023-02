Messina, ultimi giorni per vincere la borsa di studio per il programma estivo “Steam” in Irlanda 

13 Febbraio 2023 15:04

Ultimi giorni per vincere la possibilità di studiare quest’estate all’estero con Intercultura grazie a 5 borse di studio offerte grazie alla collaborazione con A2A Energiefuture.

E’ ancora possibile, fino a domenica 19 febbraio, iscriversi alle selezioni di Intercultura per trascorrere 4 settimane in Irlanda la prossima estate grazie alle 5 borse di studio riservate agli studenti meritevoli nati tra il 01/09/2005 e il 30/06/2008 residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado nei Comuni di nei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico.

La partecipazione alle selezioni si effettua iscrivendosi al bando di concorso accessibile e consultabile alla pagina www.intercultura.it/a2a-energiefuture-spa/. Alla scadenza delle iscrizioni, la fase selettiva comprenderà una prova di idoneità online che si terrà il 21 febbraio 2023; oltre a un colloquio con i volontari, sarà richiesta la compilazione di un fascicolo online, e la presentazione della dichiarazione ISEE 2022 ordinaria o ISEE 2022 minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi è obbligatoria. I risultati saranno comunicati entro fine marzo 2023. Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a borsedistudio@intercultura.it.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi. A loro, Fondazione Intercultura e A2A Energiefuture offrono infatti uno speciale programma di approfondimento linguistico estivo con indirizzo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths). Il progetto è nato per due motivi: aiutare e ispirare le nuove generazioni a intraprendere strade coraggiose e alternative, sia negli studi che nel lavoro; e rimuovere gli stereotipi culturali per mettere ragazze e ragazzi sullo stesso piano per quanto riguarda i percorsi di studio nelle materie tecnico-scientifiche e, quindi, nelle carriere e nelle professioni STEM.

Il programma proposto si svolge in Irlanda, nella splendida cittadina di Athlone. Si tratta di una destinazione unica con questo tipo di indirizzo realizzabile nell’estate 2023. In particolare, si propone l’utilizzo della tecnologia nell’insegnamento della lingua inglese, attraverso progetti digitali, come la creazione di un proprio sito web. Inoltre, tra le attività extra-scolastiche disponibili sono compresi laboratori di scienze e di robotica.

Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2023. L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.

Le testimonianze di Medea e Christian

Dal 2015, anno di inizio della collaborazione tra A2A Energiefuture e Fondazione Intercultura, sono numerosi gli studenti della zona di hanno potuto vivere un’esperienza formativa all’estero. Tra loro vi sono Medea e Christian, rispettivamente studenti agli Istituti Scolastici Medi e Valli di Barcellona Pozzo Di Gotto, che così riassumono i benefici che sono derivati dalla partecipazione al programma estivo STEAM in Irlanda.

Medea: “la scuola era molto bella, sia nella struttura sia nell’organizzazione. Anche i corsi sono stati molto interessanti e coinvolgenti, ho apprezzato particolarmente quelli riguardo la cultura irlandese e la realizzazione di trailer, foto, video ecc…In particolare, Mi sono piaciute molto e il mio interesse verso le materie scientifiche e le lingue è aumentato dopo questa vacanza, anche grazie ai corsi che ho seguito. Credo sia difficile identificare una sola giornata perché oltre ad aver partecipato ad un’ottima esperienza formativa, ho incontrato persone di culture diverse che mi hanno fatto crescere e aprire la mente. Sicuramente ho molto apprezzato le escursioni a Dublino, ma anche le attività pomeridiane del mercoledì (bowling, disco e karaoke night) sono state le migliori.

La mia famiglia ospitante era formata dai genitori e tre bambini adorabili, che fin dal primo momento mi hanno accolta e fatta sentire a casa, dimostrandosi sempre disponibili e standomi accanto. Abbiamo instaurato un legame forte, che si è prolungato anche dopo il mio ritorno in Italia. Ho bellissimi ricordi del tempo trascorso con loro ed è molto difficile esprimere ciò che ha rappresentato per me quest’esperienza in un solo messaggio. Ogni momento è stato speciale, anche quelli più banali che riteniamo parte della routine e hanno contribuito a rendere questo mese indimenticabile.

Christian: “i vari tipi di corsi dell’indirizzo STEAM proposti durante le nostre quattro settimane in Irlanda sono stati tutti molto interessanti: quello che più mi è piaciuto è stata una lezione di Engineering. Dopo essere stati divisi in piccoli gruppi, abbiamo costruito un prototipo simile ad un “razzo” e l’abbiamo visto decollare. Molte anche le gite: quella che mi è piaciuta di più è stata a Dublino, infatti abbiamo avuto modo di visitare la maestosa biblioteca del Trinity College…non dimenticherò mai la sensazione che ho provato nel vedere così tanti libri di fronte ai miei occhi!!! Infine, la giornata più speciale che ricorderò a lungo è stata alle Cliffs of Moher. Questa gita, organizzata dalla mia famiglia ospitante, è stata fantastica, infatti ho avuto modo di osservare un paesaggio mozzafiato nel quale sono stati registrati numerosi film, come Harry Potter and the Half-Blood Prince”.

Le parole di Medea e di Christian testimoniano quanto il preparare i giovani a vivere in un mondo sempre più globalizzato e a sviluppare la capacità di confrontarsi con culture diverse possa assumere sempre maggiore importanza nella scuola e nella società odierne. Fondazione Intercultura e A2A Energiefuture, con la promozione di questo programma di studio all’estero, contribuiscono ulteriormente alla realizzazione degli obiettivi 4 (istruzione di qualità equa ed inclusiva) e 16 (pace, giustizia) dell’Agenda 2030 dell’Onu. Lo scopo di Intercultura è infatti quello di contribuire a diffondere una cultura di pace attraverso un progetto educativo di scambi studenteschi. L’esperienza permette un’immersione in un altro mondo per tornare a casa arricchiti, un’opportunità unica che nemmeno la pandemia ha necessariamente ridotto in quantità ma che non ha perso nessun appeal nei giovani, al contrario ne ha rafforzato il desiderio di mobilità culturale di qualità.

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.