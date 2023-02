Messina, al Teatro dei 3 Mestieri in scena “La strada”

22 Febbraio 2023 09:40

Terzo appuntamento con la rassegna Tracce D’inchiostro del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Sabato 25 alle ore 21.00 e domenica 26 febbraio alle ore 18.30 andrà in scena “La strada” (Produzione Teatro dei Limoni), di Leonardo Losavio e la regia Roberto Galano. Protagonisti in scena Leonardo Losavio e Roberto Galano. Due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare un viaggio in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno durante il percorso.

Note di regia

La strada come simbolo del viaggio, del percorso interiore che, a un certo punto della vita, ciascuno di noi sente di dover affrontare. Crescere, risolvere i conflitti, confrontarsi e superare le paure che da sempre attanagliano l’animo umano e lo costringono a restare fermo, immobile, in attesa che qualcosa accada. Ma nulla cambia restando fermi. Partire, muoversi, rischiare, non c’è altro modo.

Ma cosa succede quando l’uomo che hai accanto, il tuo compagno di viaggio, non è chi dice di essere? La strada è un testo che scandaglia l’animo utilizzando una drammaturgia e un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga al pubblico e il dialogo “assoluto”. Un “dentro e fuori” che non da riferimenti ma che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio.