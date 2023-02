Messina: al Centro Camelot l’iniziativa “Arte, genio, follia”

22 Febbraio 2023 22:46

Giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 16.30 presso il Centro Camelot – Cittadella della salute (ex Ospedale Mandalari) Viale Giostra Messina – si terrà il convegno “Arte, genio, follia – Il Potere dell’Artista”, organizzato da Archeoclub d’Italia Area Integrata dello Stretto, presieduto dalla Dott.ssa Rosanna Trovato. Aristotele diceva che “gli uomini eccezionali, in filosofia, politica, poesia o arte, sono manifestamente malinconici e alcuni al punto da essere considerati matti”. Il disagio psichico che si trasforma in creatività è una condizione che accomuna da sempre tanti “geni” e forse, come diceva Seneca “Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit”, non esiste grande genio senza un pizzico di follia. Dalla filosofia alle neuroscienze, la domanda è sempre la stessa: la creatività ed il disagio mentale si influenzano?

Pare di si, in tutti i campi artistici… dalla poesia con Alda Merini alla pittura con Van Gogh e non solo. Quest’anno è l’anno di Van Gogh, l’esempio forse più popolare di arte e follia.

“Ho messo il mio cuore e la mia anima nel mio lavoro e ho perso la testa nel farlo” (Van Gogh). Se ne parlerà giovedì 23 febbraio alle ore 16,30 al Centro Camelot – Cittadella della salute (ex Ospedale Mandalari) Viale Giostra Messina – con Elmar Elisabetta Marcianò, Curatrice e critico e Matteo Allone, Psichiatra. Introduce Rosanna Trovato, Presidente Archeoclub d’Italia Area Integrata dello Stretto. Modera la giornalista Silvana Paratore.