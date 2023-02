Messina, al 1° Torneo di burraco “Antonella Basile” vince la solidarietà

14 Febbraio 2023 20:36

Si è svolto al Circolo del Tennis e della Vela il 1° Torneo di burraco di solidarietà “Antonella Basile”, in ricordo della collega e socia scomparsa due anni fa. La serata, organizzata dal CRAL della Città Metropolitana di Messina, ha visto la presenza di un centinaio di partecipanti che si sono sfidati in 3 turni Mitchell, sotto l’attenta direzione di Giovanna Insana della FIBUR. La coppia vincitrice è risultata quella composta da De Domenico e Romeo, seguita da Baeli-Martorana e Lello-Massaro. Alle prime tre coppie sul podio sono state consegnate le coppe, offerte dal CRAL, oltre ai regali degli sponsor, ma i premi sono stati distribuiti fino ai partecipanti giunti al sedicesimo posto ed un cadeau di consolazione è andato anche agli ultimi classificati. Gli sponsor che hanno donato i numerosi premi sono stati: Alessandro macelleria; Aliotta gioielleria; Arte Antica; Barbara abbigliamento; Glitter centro estetico; Daniela Center centro estetico; Fibur e burraco Messina; La Buona Forchetta rosticceria; Godo by Mostò pizzeria; Guglielmo parrucchieri; Trapani gioielleria. Due targhe speciali sono state consegnate alla famiglia di Antonella Basile e ad Antonio Barbera, presidente del Circolo del Tennis e della Vela, che ha messo a disposizione i locali del Circolo di Viale della Libertà.

La quota raccolta di 1.100 euro è stata ritirata dal vicepresidente della Società “Canottieri Paradiso” Giacomo Mazzeo e sarà destinata all’acquisto di una coppia di galleggianti ed attrezzi per lo svolgimento delle attività di pararowing dei paratleti della Società “Canottieri Paradiso” di Messina. Il buffet è stato organizzato dal CRAL, con la collaborazione delle dipendenti della Città Metropolitana di Messina e di alcune signore presenti al torneo. Presenti alla serata anche i paratleti della Canottieri Paradiso insieme all’allenatrice e pluricampionessa italiana e mondiale Serena Lo Bue. L’evento è stato patrocinato dalla FIBUR.