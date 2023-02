Meloni parla su guerra in Ucraina, naufragio migranti e primarie Pd: “da Schlein mi aspetto…”

27 Febbraio 2023 21:30

Intervistata da Bruno Vespa per la prima puntata di “Cinque minuti” il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato vari temi rimarcando il sostegno convinto dell’Italia e del suo governo a favore dell’Ucraina. “Capisco tutte le difficoltà e i dubbi dei cittadini ma credo anche che debba essere chiaro che è una illusione pensare che se noi non sostenessimo gli ucraini avremo la pace. Non avremmo la pace ma una invasione e quell’invasione porterebbe la guerra più vicina a casa nostra questo è lo scenario”, rimarca. ‘‘L’Italia non cambia posizione da un giorno all’altro. Quello che abbiamo fatto per gli ucraini riguarda anche la popolazione civile. Nessuno – sottolinea– dice che noi in Ucraina abbiamo portato i generatori elettrici. C’è gente che rischia di morire di freddo ed è senza luce. Bambini, famiglie, persone normali aggredite con missili che bombardano infrastrutture strategiche per piegare la popolazione col freddo, la fame, il buio. Sono fiera e credo che anche gli italiani dovrebbero esserlo per quello che stiamo facendo per difendere queste famiglie e perché è l’Italia non cambia posizione da un giorno all’altro. Finché ci sarò io al governo questa Italia voglio rappresentare. Non togliamo nulla agli italiani, inviamo le armi a Kiev per allontanare una guerra che potrebbe riguardare anche gli italiani”, evidenza.

Meloni commenta anche le primarie del Pd: “ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto un’opposizione durissima. Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che Il Pd ‘sarà un problema per il governo Meloni’: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra, per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora lavoro”.

Infine, il Premier parla anche del fenomeno dell’immigrazione e della strage di Crotone: “l’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta ed è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo consiglio europeo”, conclude Meloni.