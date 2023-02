Meloni incontra Scholz: “Italia sotto attacco per colpa degli anarchici”

3 Febbraio 2023 18:45

Dopo essere stata a Stoccolma, il premier Giorgia Meloni si è trasferita a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz. Nel corso del bilaterale e del successivo incontro con la stampa sono stati tanti i temi toccati ma non poteva mancare la questione degli anarchici. “Noi abbiamo in Italia un problema in questo momento, mi pare che molti lo stiano sottovalutando: lo stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici in Italia e fuori dai confini nazionali, con l’obiettivo di rimuovere un istituto fondamentale nel nostro ordinamento penitenziario, il carcere duro. E’ un obiettivo a cui punta anche la mafia”, queste le parole del presidente del consiglio.

“Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la competitività del sistema economico europeo”. E’ quanto ha rimarcato il presidente Giorgia Meloni al fianco del Cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Per la competitività per noi una soluzione è una piena flessibilità dei fondi” Ue “già stanziati, una flessibilità che consenta di usare le risorse per affrontare le grandi sfide. L’Italia è fortemente impegnata sul tema della sicurezza energetica, abbiamo lavorato alla diversificazione, dopo l’invasione dell’Ucraina, abbiamo fatto un ottimo lavoro, che intendiamo portare avanti”, rimarca. “Siamo consapevoli della vitalità del rapporto transatlantico, tra di noi c’è una forte interconnessione sul fronte imprenditoriale. Oggi è l’inizio di un lavoro che sarà molto lungo. Il Pnrr può essere meglio indirizzato, su alcune parti, per le priorità che abbiamo adesso”, conclude.