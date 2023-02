Meloni, ancora elogi dal Pd. Bonaccini: “non è fascista, è molto capace”

16 Febbraio 2023 16:00

“Giorgia Meloni non è una fascista, è una persona molto capace, ha idee molto diverse dalle mie, dovrà dimostrare di essere all’altezza di guidare il governo italiano. Sono troppi pochi mesi che è partita: noi come Pd ci siamo stati quasi ininterrottamente per 11 anni. Ci vuole misura per criticare”. Queste parole le ha pronunciate il candidato segretario del Pd Stefano Bonaccini a Coffee Break, su La7. Ancora elogi dai dem, dunque, dopo quelli di ieri di Enrico Letta (in un’intervista al New York Times), che hanno scatenato polemiche all’interno del partito.

“Mi si rimproverava di non parlare troppo male di Salvini tre anni fa e contemporaneamente mi si diceva: perderai se non ne parli male. Ho vinto con quasi 10 punti di distacco. A me piace vincere nelle urne, a qualcuno del Pd piace vincere nelle interviste e nei talk show. Poi però si perde e io preferisco che la destra non vada al governo, preferisco che governiamo noi”. Queste parole, sempre di Bonaccini, ma a Forrest, su Radio Rai Uno, sono arrivate proprio in seguito alla polemica sulle parole sue e di Letta su Meloni.