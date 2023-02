Melia piange Carmelo Bueti, l’artefice del Museo della Natura

9 Febbraio 2023 09:56

“Ho atteso qualche giorno dalla notizia della morte di Carmelo Bueti, l’artefice del Museo della Natura di Melia, la cui salute lo costringeva già da qualche anno in una clinica, dove come alcuni suoi compaesani ho avuto modo di fargli visita, purtroppo non spesso per come avrei voluto”. Così in un comunicato lo studioso Francesco Ventura, il quale nel marzo del 2019 aveva realizzato un servizio giornalistico sul Museo della Natura, dove Carmelo Bueti spiegò il suo stile nel corso di un’intervista.

“Oltre ad esprimere il mio cordoglio alla famiglia, voglio cogliere questo momento per trasmettere loro un messaggio: l’eredità artistica di Carmelo Bueti non dovrà essere dispersa. Spero con tutta sincerità che dopo il giusto tempo del lutto, i familiari possano interloquire con la borgata, in particolar modo con la Parrocchia, affinché il Museo della Natura possa sopravvivere al suo creatore – commenta Ventura – Forse alcuni ci vedranno poco in quelle sezioni di ulivo e tocchi di pietra lavorati e scritti, ma i manufatti di mastro Carmelo rappresentano un connubio di arte ed artigianato, un fenomeno tutto melioto che al momento stesso dell’apertura di quel Museo, ricavato nell’intimità del salottino di casa, ha iniziato contribuire nel suo piccolo alla grande storia di Melia. Il loro non è un valore economico, ma altamente simbolico. Donare quella collezione alla comunità è la strada migliore per tramandarla. Sono sicuro che attraverso il dialogo in paese sarà possibile trovare una sede consona, affinché l’opera di una vita non venga dispersa o dimenticata”, rimarca Ventura.

L’associazione “Famiglia Ventura” annovera nella sua collezione una tartaruga in pietra realizzata e donata dal Bueti, già esposta nel 2021 in occasione della mostra per il decennale del sodalizio reggino. Il Consiglio Direttivo ha deciso di esporre il manufatto durante un’iniziativa prevista prossimamente al Museo Archeologico di Reggio Calabria, così da tributare un omaggio a mastro Carmelo ed alla borgata di Melia.