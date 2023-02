Maxi rissa in partita di calcio in Sicilia, la durissima condanna dell’Onorevole

2 Febbraio 2023 10:44

Una rissa si è verificata durante la partita tra Sporting Termini e Fincantieri sul terreno di gioco di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo Sull’episodio interviene il deputato regionale Salvatore Geraci stigmatizzando con forza quanto accaduto ed esprimendo vicinanza alle vittime dell’aggressione avvenuta durante la partita di calcio giovanile tra la Sporting Termini e Fincantieri. L’Onorevole di Sicilia Vera Sud chiama Nord condanna con forza l’episodio e ricorda che il vero spirito dello Sport è quello di una sana competizione, accompagnata dal rispetto delle regole, rispetto dei ruoli, comportamenti leali.

“Quanto avvenuto lancia un grave allarme di tipo sociale – sottolinea Geraci – Bisogna intervenire affinché episodi del genere non si ripetano. Al di là dell’eventuale penalizzazioni che verranno adottate, bisogna lavorare in modo sinergico affinché la violenza sia estirpata dalla cultura in generale, tanto più quando si parla di ragazzi che disputano una partita di calcio. È triste dover accomunare le parole violenza a quella del gioco. Lo è ancor di più se si pensa che i protagonisti sono tutti ragazzi delle giovanili. C’è tanto lavoro da fare. Non mi tiro indietro perché la cultura della non violenza è una responsabilità di tutti noi”, conclude.