Matteo Messina Denaro in gravi condizioni: la novità dell’avvocato dopo l’interrogatorio

15 Febbraio 2023 15:45

“Le sue condizioni sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene“. È quanto dichiarato dall’avvocato Lorenza Guttadauro, legale di fiducia e nipote di Matteo Messina Denaro, intervistata ai microfoni di “RaiNews24” in merito alle condizioni del boss di Castelvetrano.

Dichiarazioni che arrivano a due giorni di distanza dall’interrogatorio avvenuto lo scorso 13 febbraio tra Matteo Messina Denaro, il procuratore Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido che avevano trovato il detenuto “lucido, sereno e con tutte le cure necessarie“.