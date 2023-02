Da Massimo Ranieri a Giorgia, a Reggio Calabria e provincia nuove biglietterie per i grandi concerti calabresi 2023

2 Febbraio 2023 15:19

Da Massimo Ranieri sul palco il 6 febbraio al Teatro Cilea a Biagio Antonacci, il 23 maggio al PalaCalafiore, fino all’appuntamento di fine anno con Giorgia, sempre nell’impianto reggino. Per la stagione 2023 di concerti calabresi aprono le serrande le nuove biglietterie TicketOne a Reggio Calabria e provincia, dove saranno a disposizione – oltre ai maggiori appuntamenti musicali – anche i biglietti per spettacoli teatrali (Alessandro Siani, Francesco Cicchella, Gennaro Calabrese) e culturali. Da oggi i ticket saranno disponibili nel punto Planetpay in via Regina Elena 30, mentre in provincia le vendite sono aperte a Caulonia, in via Umberto Boccioni, e a Marina di Gioiosa Ionica (corso Carlo Maria 121).