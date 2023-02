Sanremo 2023, il retroscena di Mengoni: “mia madre non rispondeva”, cosa è successo dopo la vittoria

12 Febbraio 2023 15:31

A 10 anni dalla vittoria del 2013 con “L’Essenziale”, Marco Mengoni torna a vincere Sanremo con il brano “Due vite”. “Ho voluto dire tante cose ma sicuramente la più importante che ho provato sulla mia pelle è che bisogna saper imparare anche dagli schiaffi. Ed essere consapevoli che si può peccare nella vita, basta riprendersi e capire quello che si è fatto. Spero che sia arrivato“, ha dichiarato il cantante in conferenza stampa.

Mengoni ha poi raccontato un particola retroscena avvenuto dopo la vittoria di ieri sera. “La prima telefonata? L’ho fatta a mia madre appena uscito dal palco, e per le prime due volte non mi ha risposto. Poi ha risposto e mi ha detto ‘scusa, ero in piazza a festeggiare’. E allora l’ho perdonata“, ha dichiarato scherzando ai microfoni dell’Adnkronos.