Mamma uccide la figlia di 13 anni a coltellate e poi si lancia dalla finestra

Una vera e propria tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Silì, in provincia di Oristano, in Sardegna. Una donna, infatti, ha ucciso la figlia di 13 anni, Chiara Carta, a coltellate, e poi ha tentato di suicidarsi lanciandosi dalla finestra. A ritrovare la ragazza, priva di vita nel bagno di casa, il padre. La mamma, 52enne, si chiama Monica Vinci. Dopo aver tentato il suicidio è stata trasportata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Non ha perso la vita, ma dopo il forte impatto le sue condizioni restano gravi. La donna era separata da qualche anno dal marito, era disoccupata e viveva da sola con Chiara, l’unica figlia avuta dal matrimonio.