Maltempo, Sicilia in ginocchio per il Ciclone: “non uscite di casa per nessun motivo” | LIVE

10 Febbraio 2023 11:35

La Sicilia è letteralmente in ginocchio a causa del Ciclone di Malta che per il secondo giorno consecutivo sta causando gravi danni con forte vento, violente mareggiate e piogge torrenziali.

Anche oggi le mareggiate stanno flagellando i litorali tirrenici, dalla zona Sud di Messina fino a Portopalo di Capo Passero lungo quasi 200 chilometri di costa. Il mare è in tempesta con onde fino a 7-8 metri di altezza. A causa del forte vento e del mare grosso si stanno registrando parecchi danni. Decine di alberi secolari sono stati sradicati come possiamo vedere nella foto a corredo dell’articolo scattata in viale Piemonte a Palermo. A Riposto, Giarre e nell’Acese è in corso un vasto blackout elettrico. I Vigili del Fuoco sono mobilitati per centinaia di interventi di soccorso.

Tanti voli sono stati cancellati all’Aeroporto di Catania Fontanarossa e solo un volo Turkish è riuscito ad atterrare nello scalo etneo. Altri voli sono stati dirottati a Palermo e in altri scali, al momento l’Aeroporto di Comiso è chiuso .

La protezione civile raccomanda alla popolazione di non circolare su strada “se non per motivi di necessità, urgenza e indifferibilità” in tutte le zone in cui persiste l’allerta rossa, e cioè tra le province di Ragusa, Siracusa, Catania ed Enna. Il Ciclone si trova proprio intorno all’isola di Malta e continuerà ad alimentare la risalita dal mar Jonio di precipitazioni cariche di pioggia sulla Sicilia sud/orientale per gran parte della giornata.