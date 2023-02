Maltempo in Sicilia: dichiarato lo stato di crisi

15 Febbraio 2023 20:36

Il maltempo ha messo in ginocchio la Sicilia con temporali, vento e neve. La giunta Schifani ha dichiarato, quindi, lo stato di crisi regionale, chiedendo lo stato di emergenza nazionale. “Ho agito immediatamente per dare un segnale ai territori colpiti – dice il Presidente della Regione, Renato Schifani -. Domenica, durante i sopralluoghi che ho effettuato, ho assicurato che l’impegno del mio governo non sarebbe mancato”.

“I danni subiti dalle zone della Sicilia orientale sono stati ingenti: adesso le istituzioni devono intervenire con urgenza per ripristinare i servizi essenziali e poi dovremo pensare anche alle opere per mitigare il rischio in futuro. Adesso ci attiveremo presso il governo a Roma per il riconoscimento dell’emergenza nazionale”, conclude Schifani.