Maltempo, nevicata straordinaria sulle Serre: Mongiana e Nardodipace seppellite da un manto di neve d’altri tempi | FOTO

10 Febbraio 2023 13:23

Nelle ultime ore le Serre calabresi sono state interessate da una nevicata storica nella zona del Monte Pecoraro che con i suoi 1.423 metri di altitudine è la vetta più alta del massiccio montuoso della Calabria centro-meridionale. La zona più colpita dalle precipitazioni è stata quella tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, in modo particolare nell’area più interna dove le Serre si aprono al mar Jonio e sono quindi particolarmente esposte ad est.

I paesi di Mongiana, Nardodipace, Spadola e Simbario sono stati colpiti da forti nevicate eccezionali per le zone. La nevicata ha colpito in modo eccezionale tutte queste zone, seppellendo sotto oltre 150cm di neve la selvaggia Ferdinandea, una vasta area che deve il suo nome al re Ferdinando II delle Due Sicilie che nel 1832 decise di preservare la natura più genuina di questa zona per farne un’area di caccia personale. Successivamente decise di trasformarlo in un centro di industria metallurgica che in poco tempo diventò un’eccellenza dell’industria e della tecnologia europea per l’epoca grazie a una fonderia, alle ferriere, ad uno dei primi esempi di edifici residenziali e amministrativi. Per l’occasione furono realizzate anche alcune dighe, che oggi ospitano una straordinaria biodiversità. Oggi l’area è un affascinante ecomuseo denominato “Ecomuseo delle ferriere e fonderie di Calabria” ededicato alla ricerca e al restauro dell’archeologia industriale del territorio. Si tratta di un luogo magico e genuino, poco conosciuto ma molto apprezzato da chi lo frequenta periodicamente o anche solo saltuariamente, proprio per la sua bellezza genuina: tutto intorno alla Reale Fonderia c’è una zona molto estesa che grazie alla riserva della caccia è rimasta selvaggia e genuina com’era 200 anni fa, con enormi e fitti boschi di faggio e abete che in queste ore sono completamente sommersi dalla neve.