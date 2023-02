Maltempo, messinese jonico devastato dalle mareggiate, “è come uno tsunami” | LIVE

9 Febbraio 2023 13:38

Le violente mareggiate di queste ore stanno devastando completamente il messinese jonico. Il Ciclone di Malta sta alimentando onde altissime sul litorale della Sicilia orientale: la zona di Messina al momento è la più colpita appena fuori lo Stretto, in modo particolare a Scaletta Zanclea dove si apre lo Jonio e la furia delle onde alte oltre 6 metri si abbatte sui litorali. Il messinese è letteralmente devastato dalla furia del mar Jonio in tempesta. Proprio a Scaletta Zanclea il mare ha invaso le strade del paese, come se fosse uno tsunami, penetrando per svariate decine di metri oltre la linea di costa come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.