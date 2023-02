Messina, flagellata dal maltempo. De Luca (M5S): “la Regione preveda ristori immediati”

“Ancora una volta la zona sud di Messina ha subito danni enormi a causa del maltempo. Galati, Santa Margherita, Giampilieri Marina e i comuni della zona jonica sono letteralmente in ginocchio a causa delle mareggiate che in queste ore stanno colpendo i litorali, mettendo a rischio anche l’incolumità delle persone. Il Governo regionale deve intervenire subito prevedendo un ristoro immediato per aziende e comuni”. A dirlo il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca, che nella seduta odierna dell’Ars, chiamata ad approvare la manovra finanziaria, si è rivolto direttamente all’assessore Falcone.

“Non c’è tempo da perdere, perché le immagini che giungono da quei luoghi sono drammatiche ed è necessario intervenire immediatamente”, afferma ancora il parlamentare regionale. “L’ennesima mareggiata e le conseguenze che ancora una volta ne sono scaturite – conclude Antonio De Luca – devono far capire che la lotta contro l’erosione costiera va messa in cima alle priorità dell’agenda politica del Governo Schifani. In ballo ci sono la sicurezza dei cittadini e i legittimi interessi di imprenditori che vedono le loro aziende messe costantemente in serio pericolo dalla furia dell’acqua. Bisogna agire e bisogna farlo subito”. L’intervento nella Sala d’Ercole si è concluso con l’impegno dell’assessore ad accogliere la richiesta del parlamentare messinese.