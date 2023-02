Maltempo in Sicilia, Lombardo: “sostenere i comuni”

9 Febbraio 2023 14:31

“La violenta ondata di maltempo che sta flagellando la costa orientale della Sicilia sta causando notevoli danni e disagi. Si registrano violente mareggiate e in alcuni comuni danni strutturali che richiedono un immediato intervento da parte dei comuni. Chiedo al Governo di prevedere già da ora un sostegno per i comuni che si stanno ritrovando a fronteggiare l’emergenza maltempo. Dal momento che quest’aula sta affrontando la discussione sugli enti locali non possiamo ignorare l’emergenza di queste ore. Il governo trovi una soluzione per aiutare gli amministratori a mettere in atto tutti gli interventi necessari per ripristinare e mettere in sicurezza il territorio“. Lo afferma il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo intervenendo in aula.

“Vorrei inoltre tornare a sollecitare il Governo in merito alla mia proposta avanzata qualche settimana fa di dotarci di un ente meteorologico regionale autonomo capace di fornire previsioni e informazioni meteorologiche, sia al Dipartimento regionale di Protezione Civile sia alla cittadinanza, ai sindaci e agli enti locali che colmi il vuoto lasciato dall’attuale impostazione del sistema”, conclude Lombardo.