Malore improvviso per una donna di 40 anni: morta di infarto in un bar

15 Febbraio 2023 11:26

Questa mattina alle 5:40 a Roma, nei pressi del bar della stazione di Trastevere, si è verificata una tragedia: una donna è morta a causa di un malore. Si è accasciata a terra in piazzale Flavio Biondo per un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

In base a quanto riferito da alcuni testimoni la donna si è accasciata a terra improvvisamente. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria. Accertato il decesso per cause naturali, la salma della vittima è stata messa a disposizione del medico necroscopo.