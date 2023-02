Malara: “ecco come accoglieremo i turisti a Gambarie” | INFO e DETTAGLI

13 Febbraio 2023 23:10

“Nel prendere atto del notevole incremento dei flussi turistici degli ultimi periodi a Gambarie, nel ricordare che il servizio trasporto passeggeri realizzato con i bus navetta è un servizio eccezionale e temporaneo necessario a consentire l’utilizzo ai turisti delle bellissime piste del nostro Comprensorio Sciistico nelle more di poter finalmente ricostruire la storica seggiovia Piazza Mangeruca-Monte Scirocco; al fine di migliorare il servizio di accesso alle piste da sci e quindi risolvere immediatamente le problematiche riscontrate nella giornata di ieri, oggi abbiamo organizzato un incontro con tutti i soggetti coinvolti nel servizio Accesso Piste da sci“. E’ quanto afferma il Francesco Malara, sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte. “Ecco i miglioramenti previsto per evitare le file di domenica scorsa: ampliare i punti di prevendita in città includendo anche esercizi commerciali aperti nei giorni festivi (Torrefazione Romeo e Bar Paradise che quindi vanno ad aggiungersi ad Acitur e Sportworld); la Cooperativa Asproservice nelle giornate di sabato e di domenica fornirà gli sky pass prestampati direttamente agli autisti del servizio navetta del tratto Rumia-Telese. Quindi gli sciatori sabato e domenica potranno parcheggiare direttamente in zona Rumia ( ove insiste anche un disponibile parcheggio comunale gratuito) e prendendo la Navetta potranno comprare lo sky pass a bordo”, rimarca Malara.

“Con l’obiettivo di ottenere un ulteriore appoggio già richiesto alle Forze dell’ Ordine, il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Santo Stefano in Aspromonte provvederà a garantire il libero ed il più possibile ordinato transito degli autoveicoli tra la Piazza Mangeruca ed il Laghetto Rumia, cercando quindi di impedire il parcheggio selvaggio riscontrato nell’area Terreni Rossi che di fatto domenica ha impedito la circolazione dei bus Navetta e quindi ha creato i ritardi al trasporto degli sciatori. Infine, quale ulteriore segnale di attenzione ai nostri graditi ospiti (più che turisti), nelle giornate di Sabato e di Domenica verranno ampliati gli orari del servizio Trasporti sciatori e dell’Apertura Seggiovie. Pertanto i 5/6 Bus Navetta forniti gratuitamente dal Comune di Santo Stefano già alle 08.15 saranno disponibili ed inizieranno il loro servizio mentre le seggiovie, grazie anche all’allungamento del periodo di luce solare, prolungheranno di mezz’ora l’orario di funzionamento. Da sabato l’orario di apertura impianti sarà: prima corsa ore 08.30 ultima corsa ore 16.00, sempre continuato. Per tutto quanto sopra si ringrazia della disponibilità e dei servizi resi tutti gli operatori, tutti i soggetti coinvolti e tutti coloro che rendono quotidianamente possibile il poter apprezzare quel miracolo della natura ossia sciare vedendo il mare. Noi non ci arrenderemo. Tutti insieme vogliamo dimostrare che anche alle nostre latitudini si può e si deve fare turismo”, conclude Malara.