Majorino shock: “in Lombardia la gente si dà da fare, non come in Calabria”. Occhiuto: “un cretino” | VIDEO

8 Febbraio 2023 13:10

“La Lombardia è il classico esempio di una Regione che deve tornare a ripartire, ad andare più velocemente. Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali e culturali”. Queste parole sono state pronunciate a Telelombardia da Pierfrancesco Majorino, ultimo “eroe” dei giorni nostri. Lui è il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, proprio il partito che più di tutti sta combattendo contro l’Autonomia Differenziata, definita “spacca-Italia” (su questo si è espresso anche il Sindaco sospeso reggino Giuseppe Falcomatà). Eppure, dalle parti dei dem, evidentemente sono solo dichiarazioni di facciata, data la considerazione che il Pd in Lombardia ha della Calabria.

Le parole non sono passate inosservate e faranno ovviamente discutere. Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto le ha commentate, ripostando un video sui profili social e non mandandole a dire a Majorino: “Tale Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, si permette di insultare la Calabria. Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud.

Ascoltate cosa dice questo cretino…”, ha scritto il Presidente regionale. Sono proprio loro a insultare il Sud, sono proprio loro a disprezzarlo, sono proprio loro i razzisti, sono proprio loro a spaccare l’Italia, a volerla dividere in due tra il Nord ricco e il Sud povero. Altro che Autonomia… Di seguito i due video.