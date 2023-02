Lotta Greco-Romana, il reggino Andrea Martino campione italiano Under 20

15 Febbraio 2023 15:17

Lo Juniores Andrea Martino, dopo aver vinto il Titolo Assoluto lo scorso 21 gennaio, ripete l’impresa nella sua classe d’età. Con la consapevolezza delle sue potenzialità ma con il rispetto dei suoi avversari, torna a salire sul gradino più alto del podio e conquista il Titolo Italiano Under 20. Da domani sarà in ritiro collegiale in preparazione ai Campionati Europei Juniores. Gara senza sfumature sia sotto l’aspetto tecnico che tattico, Martino non concede nulla agli avversari, dimostrando il suo valore in tutti gli incontri disputati, guidato dall’angolo dal tecnico Fabio Spanò che in alcune situazioni dimostra tutta la sua esperienza e capacità tattiche, lo stesso Spanò ricopre l’incarico in Calabria di Commissario Tecnico Regionale ed è Responsabile Tecnico del Centro di Alta Specializzazione, istituito presso la struttura del G.S. dei Vigili del Fuoco. Completano la squadra di questi Campionati Under 20, gli atleti: Christian Asciutto, Danilo Genio, Danilo Iakushkin e Ninni Pellicanò.