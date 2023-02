Lombardo in visita al Parco Nebrodi

27 Febbraio 2023 18:16

Stamattina il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo è stato in visita istituzionale al Parco dei Nebrodi per incontrare il Commissario Giovanni Cavallaro. La visita dell’on. Giuseppe Lombardo, componente della IV Commissione Ambiente e territorio dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stata fortemente voluta per affrontare insieme al Commissario Cavallaro alcune importanti tematiche ambientali che riguardano la vita del parco.

“I parchi e le riserve della nostra Regione- ha affermato il deputato Lombardo- non possono essere solo vincoli sui territori dove ricadano, ma devono diventare volani di sviluppo. Non è tollerabile che un regolamento per la gestione del Parco sia fermo in Assessorato da 5 anni. I nostri territori non possono morire di burocrazia, bisogna dare risposte in tempi certi. Il passaggio di oggi era finalizzato anche per capire quale futuro devono avere i parchi in Sicilia ed in particolare il parco dei Nebrodi. Oltretutto proprio in quest’anno ricorrono i trent’anni della costituzione giusto Decreto Assessoriale del 4 agosto 1993. Proprio per questo il parco dei Nebrodi e non solo, sarà oggetto di discussione che sarà richiesta al presidente della IV commissione, competente in materia”. All’incontro erano presenti il Sindaco di Alcara Li Fusi Ettore Dottore, Vicepresidente del Parco, il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio e il Sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti Pinto, quest’ultimo componente del Comitato Esecutivo dell’Ente.