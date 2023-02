Logo brand “Messina, città di Antonello”: la DATA entro quando si posso presentare le domande

20 Febbraio 2023 19:26

E’ pubblicato all’Albo Pretorio ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Messina – Sezione Informazioni, l’Avviso Pubblico relativo al concorso per la realizzazione di un’idea grafica del Logo identificativo del Brand “Città di Messina”, in grado di rappresentare il rapporto tra la Città e l’artista Antonello da Messina, nato e vissuto tra il 1430 circa e il 1479. Su proposta del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, il Comune di Messina ha deliberato, con provvedimento di Giunta municipale n. 50 del 3 febbraio scorso, gli atti necessari al fine di promuovere e valorizzare l’immagine di “Messina – Città di Antonello” creando un brand che coinvolga un numero sempre maggiore di cittadini, soprattutto giovani. L’adesione può avvenire anche in forma associata di gruppi o di soggetti privati, artisti, studenti e professionisti nelle discipline di design, illustratori, arti e grafica pubblicitaria e figurativa. Gli interessati dovranno compilare l’istanza di partecipazione allegata all’Avviso, unitamente a copia del documento d’identità del firmatario e un file contenente il Logo.

L’intera documentazione dovrà essere invita entro le ore 12 del 21 marzo 2023 tramite pec:protocollo@pec.comune.messina.it e per conoscenza all’indirizzo e-mail cult.valorizzazione@comune.messina.it.