Liquidate alle imprese di autotrasporto i fondi per l’attraversamento dello Stretto di Messina

13 Febbraio 2023 11:00

Comincia ad essere liquidato alle imprese di autotrasporto il contributo a fondo perduto per l’attraversamento dello Stretto di Messina. “E‘ un primo passo positivo, frutto della sollecitazione all’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilita’, Alessandro Arico’“, e’ quanto afferma in una nota la Cna Fita Sicilia. “E’ chiaro pero’ che, come abbiamo ribadito nell’incontro del 17 gennaio scorso, la misura – sottolineano i vertici regionali del comparto – dovra’ diventare strutturale e le procedure telematiche per presentare le domande di contributo dovranno essere semplificate”.

Ci sono poi altri tre punti su cui Cna Fita continuera’ a sollecitare la Regione e in particolare l’Assessorato di competenza. Il primo si riferisce agli imbarchi. “La priorita’ va data ai mezzi che trasportano nel Continente le produzioni siciliane, in particolare ortofrutta e prodotti industriali. Accade da tempo che le navi, al momento dell’imbarco – spiegano il presidente Saro Tumino e i funzionari Daniela Taranto e Giorgio Straquadanio – abbiano diverse postazioni gia’ occupate da semirimorchi, con la conseguenza che spesso, per saturazione dei posti nel bastimento, sono costretti a rimanere a terra e ad aspettare il turno successivo. Tutto questo comporta notevoli ritardi nelle consegne e quindi si penalizzano non solo gli autotrasportatori, ma in primo luogo le nostre produzioni agricole ed industriali“.

Altro aspetto e’ il rinnovo, attraverso l’istituzione di un contributo in conto capitale, del parco circolante dei mezzi commerciali che, come confermano diverse indagini, e’ obsoleto. “Per tanto vorremmo che venissero stabilite delle misure specifiche affinche’ le imprese, sia del settore merci che trasporto persone, – proseguono – possano rimodernare i propri veicoli ed essere in regola soprattutto con le nuove norme ambientali“. Il terzo punto si collega alla questione delle strutture logistiche siciliane. “In particolare vanno rese attive – concludono Tumino, Taranto e Stracquadanio – l’interporto di Catania e l’autoporto di Vittoria, strutture, ad oggi, poco funzionali o addirittura, come nel caso dell’opera iblea che e’ diventata un vera e propria cattedrale nel deserto, oltre che fortemente vandalizzata. Su questi punti avvieremo un confronto continuo con l’Assessorato e con la deputazione regionale, affinche’ le criticita’ e le proposte, che come Cna Fita abbiamo sottolineato e avanzato, trovino soluzione e applicazione”.