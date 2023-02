L’insostenibile capitombolo di Giorgia Meloni

2 Febbraio 2023 23:05

Perbacco che scandalo! Questa Giorgia Meloni è sempre più improponibile: adesso che è al Governo ha persino cambiato tutto rispetto a quando era all’opposizione!!! Non usa gli stessi toni, non usa lo stesso linguaggio, non ha la stessa strategia, è davvero uno spettacolo barbino! Adesso non critica più, non incalza più, non contesta più! E invece fa cose, lavora, prende decisioni, viaggia in giro per il mondo, stringe accordi con altri Paesi, presiede i consigli dei ministri e i meeting internazionali, fa le conferenze stampa! In sostanza adesso che è diventata Premier si permette persino di fare il Premier anzichè continuare a fare l’opposizione!

Eppure io – da ingenuo – mi aspettavo che fosse coerente e continuasse e a fare l’opposizione anche dopo la vittoria delle elezioni! Avrebbe dovuto continuare a sbraitare contro se stessa, auto contestarsi, scendere in piazza a guidare le manifestazioni contro il suo Governo! Oppure, se proprio voleva diventare così governativa, avrebbe dovuto comportarsi da premier già quando era all’opposizione mentre governavano i suoi avversari! Così sì che sarebbe stata coerente!! Invece lei è talmente faccia tosta che si è permessa di fare l’opposizione quando era all’opposizione e poi di fare il governo quando è al governo!!! Che schifo!!!

Ci sta facendo rimpiangere il celebre avvocato del popolo: lui sì che è ricordato per la coerenza! Amico di Trump e amico di Bolsonaro, e poi nemico di Trump e nemico di Bolsonaro; al governo con Bonafede Di Maio Toninelli e Speranza inseguendo il modello cinese dei lockdown duri e poi sul green pass introdotto da Draghi a trovare il coraggio di parlare di libertà personali da tutelare. Però aveva abolito la povertà, quella povertà che adesso sta cattivona di Meloni ha già ripristinato!

Quanto ci manca Giuseppi! Ci manca tantissimo, lui con tutta la sua banda! Stiamo proprio male a vederli giorno dopo giorno, da 103 giorni, soltanto sbraitare dalla bile.