Reggio Calabria, il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” ha partecipato al “Safer Internet Day”

13 Febbraio 2023 16:32

Il Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria, presieduto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Catena Giovanna Moschella, ha partecipato al “Safer Internet Day – Together for a better internet” nell’ambito della giornata mondiale per la sicurezza in rete.

L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Si è trattato di un evento in diretta streaming articolato in due fasi: nella prima gli studenti sono stati chiamati ad approfondire e riflettere su alcuni aspetti dei temi individuati, suddivisi in tavoli tematici, attraverso la metodologia del “world café”. Nella seconda parte, alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione, prof. Giuseppe Valditara, sono state raccolte le riflessioni emerse nei tavoli tematici.