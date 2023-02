7 Febbraio 2023 16:48

Sequestro record di cocaina in Libia. L’autorità doganale libanese ha sequestrato 269 chili di pasta di coca, nascosti in un container che trasportava pollo congelato nel porto di Al Khums.

Si tratta di una delle più grandi quantità di cocaina mai trovata in Nord Africa. Secondo le autorità libiche, il container è partito dal Brasile ed ha fatto tappa in Spagna e in Italia prima di raggiungere il porto libico.