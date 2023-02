Lavori linea tranviaria Messina, la Terza Municipalità pronta a lanciare una petizione

19 Febbraio 2023 15:25

“La questione dei prossimi lavori che interesseranno la tranvia è al centro di un dibattito acceso in città.

Relativamente al territorio della Terza Municipalità, da una parte la proposta dell’Amministrazione di eliminare un binario nella zona di Provinciale all’altezza del Palazzo Palano e di allargare il marciapiede in corrispondenza delle attività commerciali, dall’altra la proposta della UIL Trasporti di Messina di mantenere il doppio binario, anche spostandolo, per l’allargamento del marciapiede, garantendo cosi la permanenza di due binari“. È quanto si legge in un comunicato della Terza Municipalità a firma del presidente Alessandro Cacciotto.

“In mezzo residenti e commercianti che, più volte, si sono rivolti al Consiglio della Terza Municipalità chiedendo invece di pensare ad un piano parcheggi a Provinciale ed in corrispondenza del Palano in quello che ormai è diventato un vero e proprio budello stradale non ritenendo, sembrerebbe, indispensabile l’allargamento del marciapiede per risolvere un problema, quello legato alla viabilità ed al commercio di Provinciale, seriamente compromesso dall’avvento del tram per come originariamente concepito nella sua linea. – continua la nota – Per cercare di dare ancora più voce ai commercianti e residenti di Provinciale, nei prossimi giorni il consiglio della Terza Municipalità lancerà una petizione in maniera tale che sia chiara ed inequivocabile la volontà di chi giornalmente ci vive e lavora. Il Consiglio della Terza Municipalità – si legge in conclusione – come in altre occasioni rappresentato, ha a cuore l’ottimizzazione del servizio tranviario, che logicamente sembrerebbe essere garantito dal doppio binario, ma anche la viabilità e vivibilità dei residenti e commercianti di Provinciale che meritano di essere ascoltati per delle decisioni che inevitabilmente li vedono direttamente e principalmente interessati“.