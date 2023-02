Lampedusa: 187 migranti saranno trasferiti a Crotone

20 Febbraio 2023 16:35

In attuazione del meccanismo europeo di solidarietà, si riferisce che nella giornata di domani, 21 febbraio 2023, sarà effettuato, a cura della O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) il trasferimento di 187 richiedenti asilo, provenienti da Lampedusa, presso il C.A.R.A. di Crotone. I richiedenti partiranno da Lampedusa, con apposito volo Charter, per atterrare a Crotone alle ore 16:00 circa. Per tutta la durata del viaggio saranno accompagnati da operatori O.I.M.

La Questura di Crotone assicurerà l’espletamento delle operazioni di identificazione. Con tale trasferimento il C.A.R.A. di Crotone arriverà ad ospitare un totale di 830 migranti.