Lamezia Terme, gradito ritorno per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad approccio strategico

25 Febbraio 2023 11:29

È ripresa in presenza la Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico presso l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie con sede a Lamezia Terme, riconosciuta con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 20 marzo 1998. La Scuola di Specializzazione, diretta dal Professore Filippo Petrucelli, con sede centrale a Roma e sedi periferiche a Lamezia Terme, SS Cosma e Damiano, Bari e Catania, prepara gli psicologi a diventare psicoterapeuti e conseguire il Diploma di psicoterapeuta.

“Riprendiamo la scuola di specializzazione in presenza dopo l’emergenza Covid – ha spiegato la docente universitaria e referente dell’Istituto per lo studio delle Psicoterapie prof.ssa Valeria Verrastro – ma adesso tutti dobbiamo fare i conti con quel che è successo, con grande capacità di adattamento ai nuovi scenari che si aprono. Se infatti durante la pandemia queste figure professionali hanno lavorato poco e quasi esclusivamente online, da ora in poi lavoreranno forse più di prima, perché il bisogno di aiuto è indubbiamente aumentato, ma in modo un po’ diverso. Anche gli psicoterapeuti, e più in generale tutti coloro che si occupano di sostegno psicologico in area clinica, si trovano di fronte a nuove sfide professionali. Il sostegno psicologico oggi ha assunto dimensioni enormi, che richiedono massima attenzione ed un numero maggiore di professionisti per fronteggiare la maggiore richiesta di aiuto che arriva all’indomani del Covid”.

Tutte le attività dell’Istituto sono improntate secondo le linee guida della psicoterapia strategica, in particolare il riferimento è al modello di Milton Erickson che, centrato sull’azione svolta nel qui ed ora e orientato al problem solving, si presta all’applicazione in differenti contesti professionali. La formazione strategica è caratterizzata da un approccio essenzialmente pratico che privilegia i momenti formativi e le esperienze sul campo alle acquisizioni teoriche, che sono demandate alla cura dell’allievo nell’approfondire la bibliografia consigliata.

Altra caratteristica dell’approccio strategico consiste nella sua naturale duttilità ad essere impiegato in campi, diversi, anche in quelli nei quali altri approcci terapeutici mostrano i limiti dovuti a setting rigidamente costruiti su modelli che da una parte privilegiano eziologie intrapsichiche e interindividuali e dall’altra si rivolgono esclusivamente a forme di disagio descrivibili come nevrosi e psicosi.

La Scuola di Specializzazione è affiliata alla Società Italiana di Psicoterapia e ha per scopo la formazione di psicoterapeuti nell’ambito delle psicoterapie brevi ad approccio strategico, preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, con competenze proprie della professionalità psicoterapeutica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.