La Metrocity punta al rilancio del Parco dei Tauriani | FOTO

27 Febbraio 2023 13:26

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il sindaco di Palmi, nonché consigliere delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio, sono stati accolti dai volontari che gestiscono il Parco dei Tauriani “Antonio De Salvo” per visitare l’importantissimo sito archeologico e culturale della Piana, tre ettari che si estendono lungo la via palmese in cui sorgeva l’antica città di Tauriana. “Crediamo fortemente nel rilancio definitivo di un sito archeologico davvero incredibile per grandezza, bellezza e potenzialità di crescita davvero infinite”. Questo il commento di Versace e Ranuccio che hanno ricordato “l’impegno del sindaco Giuseppe Falcomatà e del consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio che, per primi, hanno investito e creduto su un’area che ha restituito elementi preziosi ed antiche meraviglie dei popoli che hanno vissuto le nostre terre”.

“A tale scopo – hanno ricordato – si è rivelato di un’importanza fondamentale il protocollo d’intesa tra Città Metropolitana, Comune di Palmi e Sovrintendenza che ha permesso di creare, letteralmente da zero, un vero e proprio polo culturale ed attrattivo, oggi gestito in maniera encomiabile dai volontari del Movimento San Fantino. Chissà – hanno aggiunto – quanti altri ed importanti reperti si nascondono sotto un terreno che, gli esperti, non hanno avuto difficoltà a paragonare alle bellezze di Pompei. Noi continuiamo a crederci e ad investire, tenendo accesa l’attenzione sul Parco dei Tauriani attraverso l’organizzazione di eventi e sostenendo le attività di chi ama e vive questo territorio”.

“Sull’area – hanno ricordato – è attivo un finanziamento da 2 milioni del Ministero dei Beni Architettonici e Culturali, ottenuto grazie alla stretta interlocuzione fra il sindaco Falcomatà e l’allora ministro Dario Franceschini. I fondi serviranno per un progetto di intervento di scavo, conservazione e valorizzazione proiettato a potenziare l’offerta culturale e turistica attraverso l’utilizzo di materiali e tecnologie innovative. Nei prossimi mesi, dunque, si potrebbero materializzare nuovi ed interessanti attività di studio e ricerca, decisive per continuare a conoscere le tracce lasciate dai nostri antenati”.

Nel corso del sopralluogo, il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere metropolitano, Giuseppe Ranuccio, hanno ripercorso i passi del villaggio protostorico risalente a quattromila anni fa, gli impianti urbani della città di Tauriana, la “casa del Mosaico” o la cosiddetta “casa di Donna Canfora”. Dalla cima della Torre Saracena, infine, hanno potuto ammirare il suggestivo ed inimitabile panorama dello Stretto.