La Commissione Mobilità dell’Assemblea Regionale si riunirà presso la sede di Autostrade Siciliane

23 Febbraio 2023 15:29

La Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale si riunirà domani, venerdì 24 febbraio, a Messina presso la sede di Autostrade Siciliane per ascoltare l’audizione del Presidente del Consorzio, Filippo Nasca. L’audizione riguarderà due temi principali: i lavori di messa in sicurezza della tratta della Messina-Catania interessata dalla frana del 2015, che sono attualmente eseguiti dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’Ufficio del Commissario per il Dissesto Idrogeologico, e la gestione generale della rete viaria affidata alla concessionaria.

La convocazione dell’audizione è stata fatta dal presidente della Commissione, l’On. Giuseppe Carta.