Insulti alla Calabria, Fontana: “apprezziamo i calabresi, con i siciliani hanno fatto grande la Lombardia”

9 Febbraio 2023 22:35

“La Lombardia è il classico esempio di una Regione che deve tornare a ripartire, ad andare più velocemente. Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali e culturali”. Queste le parole pronunciate da Pierfrancesco Majorino, candidato presidente della Regione Lombardia. Il tutto non è passato inosservato e ovviamente è divampata una grossa polemica. Subito è intervenuto il Presidente Occhiuto definendo “cretino” il candidato presidente della Lombardia. Poi è intervenuto l’Eurodeputato di Fratelli d’Italia, Vincenzo Sofo e Denis Nesci, sempre Eurodeputato del partito di Giorgia Meloni. In serata sono arrivate le scuse dello stesso Majorino: “espressione infelice, ho sbagliato”.

Mel pomeriggio, in un’intervista, il presidente leghista della Lombardia, Attilio Fontana, ha detto: “ho chiamato Occhiuto e mi sono scusato, mi sono sentito in imbarazzo. Apprezziamo i calabresi, con i siciliani hanno fatto grande la nostra regione”.