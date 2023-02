Reggio Calabria: le iniziative sociali e culturali ad Ortì di Don Giovanni Zappalà

5 Febbraio 2023 21:45

Segnali importanti dalla comunità di Ortì. Il nuovo Amministratore parrocchiale Don Giovanni Zappalà, insediatosi da poche settimane, sta coinvolgendo l’intera comunità in un turbinio di iniziative sociali, spirituali e culturali, caratterizzate da un osmotico scambio tra la nostra realtà e il resto del mondo che ci circonda. La risposta positiva e propositiva che ha ricevuto in appena pochi giorni dall’inizio del suo ministero, lo ha riempito di entusiastica energia che scalpita per essere proposta alla fruizione da chi ne voglia prendere parte. Le prime opportunità sono offerte dall’imminente carnevale che si approssima in questi giorni e il tradizionale appuntamento di San Valentino che ne inframezza il tempo. Sia per l’una che per l’altra scadenza, sono già state approntate delle iniziative da vivere comunitariamente.

Per la festa degli innamorati, si è pensato di coinvolgere le coppie della parrocchia, per un momento di preghiera e condivisione e successivamente in una sana e sentita kermesse di leggerezza e festosità, nei locali parrocchiali, in continuità con quanto nei decenni gli antichi, i vecchi e gli attuali abitanti del nostro amatissimo paese, hanno sempre inteso vivere in comunione. E per il carnevale, don Giovanni, originario del catanese, ha proposto alla comunità, giovani in testa, una gita in pullman ad Acireale, storica sede di uno dei più importanti festival carnevaleschi d’Italia e d’Europa, trovando un immediato ed entusiastico riscontro, al punto di avere di fatto registrato un Sold out di prenotazioni. Senza scomodare i cultori dei proverbi, qua è d’obbligo “…Se son rose…”