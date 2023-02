Iniziativa Angela Robusti, il plauso di Don Zampaglione: “Reggio ha bisogno di persone così”

10 Febbraio 2023 19:20

“Stamattina ho seguito il maxi evento di clean up con gli studenti della imprenditrice digitale impegnata sul sociale, Angela Robusti. A lei (assieme al suo compagno Pippo Inzaghi, mister della Reggina) va il mio plauso per il suo forte attaccamento alla città dello Stretto. E’ riuscita in pochi mesi con le sue iniziative e il suo spirito di abnegazione a coinvolgere scuole e a dare un volto “pulito” e nuovo alla città. Reggio Calabria ha bisogno di persone che vogliono fare e dare speranza e soprattutto accendere una “luce” alla nostra città che trova difficoltà ad uscire dal “buio” della vita”. E’ quanto rivela in una nota Don Zampaglione, in riferimento all’iniziativa di questa mattina capeggiata da Lady Inzaghi con il supporto di circa 1.500 studenti reggini.

“E’ quello che cercato di fare negli anni passati a Marina di S.Lorenzo – continua il Sacerdote – ove in sinergia con l’associazione Calabriamoci e con il Comune tantissimi cittadini di buona volontà si è lavorato tanto per tenere puliti gli ambienti e il paese. La stessa situazione l’ho ritrovata a Masella. Qui, in sinergia con il Comune di Montebello, L’Associazione “VincenzoRo” e tantissimi della comunità abbiamo realizzato una giornata ecologica e sono stati ripuliti tantissimi ambienti. Tantissimo rimane da fare. Il Comune oltre alla raccolta differenziata che viene fatta deve a mio avviso fare una convenzione con qualche associazione per avere più personale per la pulizia dei diversi paesi”, aggiunge.

“Spero in futuro, visto che sono anche direttore dell’Ufficio Diocesano Sport, Turismo e Tempo libero, di riuscire a collaborare con la signora Angela Robusti e magari con Filippo Inzaghi in maniera da iniziare un discorso (magari nelle scuole) per far capire ai giovani e agli adulti a prendersi cura dell’ambiente e a dare valore alla vita. Reggio Calabria è una bellissima città, e per essa vale la pena lottare. Grazie a lei, Angela Robusti, che nella sua semplicità e con i suoi gesti ci richiama a rispettare gli ambienti, la città, la natura, e soprattutto a capire che bisogna lasciare un mondo migliore di quello che si riceve”, conclude il Parroco di Masella.