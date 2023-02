Mezzo miliardo di aiuti e armi a Kiev, Biden: “Putin ha fallito, democrazia e Ucraina resistono”

20 Febbraio 2023 12:34

Visita a sorpresa del presidente USA Joe Biden a Kiev. Accolto dall’omologo Zelensky, il Capo di Stato americano si è recato presso il monastero di San Michele nel centro di Kiev. Successivamente i due si sono recati all’esterno per omaggiare le vittime dei caduti della guerra. Durante la ‘passeggiata’ dei due presidenti in città riecheggiava la sirena per l’allarme aereo.

“Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini“. Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Joe Biden. Il presidente ucraino Zelensky riferisce che con il presidente Usa Joe Biden ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. “Questa visita ci porta più vicini alla vittoria“, ha aggiunto Zelensky nella conferenza stampa congiunta con Biden. “E’ la visita più importante nell’intera storia delle relazioni fra l’Ucraina e gli Stati Uniti“.

“Un anno dopo, Kiev e l’Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste“, ha dichiarato Biden. “Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. – ha aggiunto – Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso. Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare l’Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà.

Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto“.

Secondo quanto riportato dalla CNN, Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina. Il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Gli USA, inoltre, in settimana annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia.