14 Febbraio 2023 11:03

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 14 febbraio, alle ore 8 sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria nel tratto reggino di Capo d’Armi. Il sinistro è stato tra due auto e un furgone. Sul posto sono prontamente intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico che stava subendo qualche disagio. Al momento non sono noti altri dettagli sulle cause dell’incidente ne sulle condizioni degli automobilisti.