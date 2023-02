25 Febbraio 2023 19:55

A causa di un incidente, traffico momentaneamente bloccato sulla strada statale 106 “Jonica” al km 377,700 all’altezza di Villapiana (Cosenza). Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture, si registrano sei feriti. Traffico deviato sulla sp263.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.