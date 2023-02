11 Febbraio 2023 20:21

Sabato di sangue sulle strade calabresi. Nel pomeriggio si è verificato un gravissimo incidente stradale sulla statale 107 silana in provincia di Crotone. Nell’impatto tra due auto, per cause ancora in corso di accertamento, è morta una persone mentre in quattro sono rimasti feriti.

Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. La statale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia.