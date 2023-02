Inaugurato il nuovo ufficio postale di Grimaldi

25 Febbraio 2023 16:36

E’ stato inaugurata la sede ristrutturata dell’Ufficio Postale di Grimaldi (Cs). Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte il sindaco Roberto De Marco, i dipendenti dello stesso ufficio e alcuni dirigenti aziendali. La sede, ubicata in via Piano, è stata rimessa a nuovo con l’utilizzo e l’applicazione delle più moderne tecnologie per coniugare sicurezza e qualità del servizio. Gli sportelli a disposizione dei cittadini sono polifunzionali, la sala consulenza dispone di personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane.

Il nuovo Ufficio Postale è dotato anche di uno sportello Atm, operativo h24, sette giorni su sette, che consente ai titolari di carte Postamat e Libretto e Postepay di prelevare denaro in contante, il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e ricariche di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti.

“Oggi siamo, insieme, testimoni e protagonisti nel garantire servizi sempre più numerosi ed efficienti ai nostri cittadini- ha detto il primo cittadino De Marco. La collaborazione instaurata – ha poi continuato – mi rende maggiormente fiducioso per il futuro dei cittadini, grato per l’opera realizzata da Poste Italiane”. La sede di via Piano è operativa secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12:35.

La ristrutturazione dell’ufficio postale di Grimaldi, conferma la tradizionale vicinanza dell’Azienda al territorio e l’attenzione verso le esigenze delle comunità ed é un ulteriore tappa nel piano di interventi in favore dei Comuni italiani, con il potenziamento dei servizi postali e finanziari e con iniziative di pubblica utilità per contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.