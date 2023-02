Gli imprenditori reggini scrivono a Governo, Regione e Comune: “spostare aree ZES a San Gregorio”

16 Febbraio 2023 12:48

Gli imprenditori di Reggio Calabria hanno scritto una lettera aperta a Governo centrale, Regione Calabria e Comune di Reggio per chiedere di rettificare quello che loro definisco un “marchiano errore” relativamente al luogo di istituzione delle aree ZES nella città dello Stretto. “Illustrissime Autorità – si legge – Il Governo centrale con proprio Decreto del 2017 e con successivo DPCM 12/2018, poi convertito in Legge, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possano beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. La Regione Calabria con propria delibera di Giunta n. 100 del 29/03/2018 ha individuato le aree produttive all’interno delle quali operare, utilizzando le incentivazioni fiscali di legge. Per tali finalità, le aree industriali e produttive dei diversi ambiti provinciali, dovevano costituire gli ambiti naturali per insediare o rilanciare le attività economiche in regime ZES”.

Da qui la richiesta, firmata anche dal Presidente del Consorzio del Bergamotto e dal Presidente di Assindustria: “E’ ragionevole pensare che le aree interne all’Aeroporto dello Stretto, così come individuate per la ZES di San Gregorio, sono il frutto di un marchiano errore materiale, mentre è altrettanto ragionevole considerare la vicina area industriale di Reggio Calabria – San Gregorio, il reale luogo di destinazione in cui si sarebbero dovuti far operare e crescere i nuovi insediamenti ad incentivazione ZES. Del resto, è lecito pensare che, grazie ai vicini attrattori infrastrutturali dell’area industriale/commerciale di San Gregorio – San Leo (Aeroporto, A2 e Porto di Reggio e Messina, Stazioni Ferroviaria ) e alla presenza di varie attività commerciali (si pensi alle attività di diporto, del Centro Commerciale, del Mercato AGROALIMENTARE e di numerose altre attività), l’area in questione da ultimo indicata possa rappresentare lo scenario di reale progresso e in cui dar luogo all’implementazione delle attività idonee a portare i benefici auspicati con l’istituzione delle ZES”.

“Nel chiedere al governo regionale di rettificare tale grossolana “disattenzione” insediativa che non consente di poter usufruire delle stesse agevolazioni amministrative e burocratiche che altri gruppi imprenditoriali di Lamezia Terme (in soli 5 giorni) hanno potuto ottenere avviando una nuova attività caratterizzata da tali agevolazioni, si chiedono, pari opportunità anche per gli operatori reggini che certamente sapranno cogliere questa importante sfida imprenditoriale con ricadute economiche e sociali facilmente intuibili”, si conclude la lettera.