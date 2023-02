Ilaria Cucchi rende visita ad Alfredo Cospito presso il carcere di Opera

3 Febbraio 2023 09:52

Ilaria Cucchi, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, effettua quest’oggi, alle ore 12, una visita ispettiva presso la casa di reclusione di Opera, con “l’obiettivo di verificare le condizioni di salute di Alfredo Cospito“, si legge in una nota. Il carcere di Opera, ricorda ancora la nota di Avs, “è la più grande delle 208 carceri italiane ed è uno degli istituti più importanti e sorvegliati di tutto il continente europeo”. A Opera “vengono applicati tutti i regimi e circuiti carcerari speciali esistenti oggi in Italia: 41-bis, Eiv (elevato indice di vigilanza), As (alta sicurezza)”.